En auslännesche Camion, dee wuel Offäll aus Metzlereien oder dem Schluechthaus gelueden hat, ass an der Géigend vun Openthalt vun der Strooss ofkomm.

En ass op d'Säit gekippt an Deeler vun der Luedung sinn an engem Feld gelant. Et handelt sech ëm Offall-Produiten aus Metzlereien oder engem Schluechthaus.

D'Inspection vétérinaire gouf op d'Plaz geruff.

D'Strooss ass aktuell zum Deel blockéiert an et soll ee se wéinst den Opraumaarbechten evitéieren.

D'Pompjeeë vu Béiwen an Tënten waren am Asaz, grad ewéi eng Ambulanz aus der Nordstad.