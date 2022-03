E Mëttwoch hate mer jo gemellt, datt den aktuellen CSV-Buergermeeschter vu Beetebuerg Laurent Zeimet de Charles Lampers am Staatsrot géif ersetzen.

Elo ass dann och gewosst, wien dem Beetebuerger Buergermeeschter seng Géigekandidate sinn, fir de Charles Lampers am héije Gremium z'ersetzen. Cocasse ass, datt et nieft der Kandidatur vum Laurent Zeimet nach dräi aner CSV-Membere sinn, déi och an de Conseil d'Etat wëlle kommen. Dës Lëscht leit RTL vir.

Sou kandidéiert mat der Juristin Claudine Konsbrück eng Stater CSV-Conseillière, déi aktuell am Justizministère schafft. E weidere Kandidat ass de jonken Affekot Henry De Ron, dee Member vum Bezierkskomitee am Zentrum bei der CSV ass. Da gëtt et mam fréiere Distriktskommissär a Conseiller am Inneministère dem Serge Sandt eng weider Kandidatur vun engem CSV-Member.

Nodeems de Serge Sandt laang Joren ënnert dem Minister Jean-Marie Halsdorf am Inneministère geschafft huet, ass hien zanter 2019 fir juristesch a politesch Froen an der CSV zoustänneg. Hie war vum deemolege President Frank Engel an der Partei agestallt ginn an ënner anerem och am Cercle Joseph Bech aktiv, dee sech als internen Think-Tank gesinn huet.

An déi 4. Kandidatur ass eeben déi vum fréiere Wort-Journalist Laurent Zeimet, op déi sech och an der CSV-Fraktioun eens gesat gouf, sou datt de Vott an der Chamber-Plenière u sech nëmmen dierft eng Formsaach sinn. De Poste vum Buergermeeschter an engem Staatsrotmember si matenee compatibel. Déi nächst Woch steet dëse Vott nach net um Ordre du Jour vun den Deputéierten. Aktuell sinn awer zwee Poste am Staatsrot net besat.

Ersat gi muss och nach d'Affekotin Martine Lamesch, déi no nëmmen 3 Joer am Staatsrot demissionéiert hat. Dëse vakante Poste gëtt och mat engem CSV-noe Kandidat besat, dës Kandidatur muss d'Regierung da guttheeschen, wat u sech just e rénge formelle Virgang ass.

Aktuell ass de Parteipresident Claude Wiseler am Gaangen, potentiell Nimm ze sondéieren an Leit ze demarchéieren, duerno tranchéiert dann den CSV-Nationalcomité iwwer dës Kandidatur fir de Conseil d'Etat.