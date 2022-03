Bis Enn vum Joer wëll een d’Plattform operationell an och e System drun ugeschloss hunn, deen et erméiglecht, cibléiert SMSen u Leit ze schécken.

Den neie Système d’Alerte wäert eng Plattform sinn, vun där aus vill verschidde Kanäl gespeist ginn, déi d’Leit am Fall vun Intemperien, wéi zum Beispill Stuerm oder Iwwerschwemmungen, solle warnen. Dozou zielen ënner anerem SMSen, Communiquéen un d’Press oder d’GouvAlert-App. Bis Enn vum Joer wëll een d’Plattform operationell hunn an och en System drun ugeschloss hunn, deen et erméiglecht, cibléiert SMSen u Leit ze schécken, déi an enger bestëmmter Zon sinn. Dat gouf e Freideg de Moien op engem technesche Briefing vum Inneministère annoncéiert.

Bis am spéide Summer 2023 hofft een, och en sougenannte "Cellbroadcast" kënnen z'offréieren. An deem Fall gëtt eng Push-Noriicht un all d’Leit geschéckt, déi sech an engem Geforeberäich befannen. De Virdeel heivunner ass, datt jiddereen, dee vun der Gefor betraff ass, alertéiert gëtt. Dat heescht, och Leit, déi réischt méi spéit an déi Zon erakommen. De Push wier och, anescht wéi eng SMS, net ze iwwersinn, well en en haart Signal vu sech gëtt, sou de Pol Henrotte vum Inneministère, deen de Projet koordinéiert.

An enger éischter Phas wäert elo och d’GouvAlert-App weider ausgebaut ginn. An enger zweeter Phas ginn dann net nëmmen Alerten zougestallt, mä et kann ee sech och fir Informatiounen abonéieren, wéi zum Beispill vun der Liewensmëttelsécherheet. D’App soll an Zukunft all éischte Méindeg vum Mount mat de Sireene getest ginn.

Beim System d’Alerte wëll een iergendwann dohinner kommen, datt dëse souwäit automatiséiert gëtt wéi méiglech, fir séier ze reagéieren am Fall vu Geforen. Sou kann ee sech virstellen, divers Miessstatiounen un dësen unzeschléissen, genausou wéi och de Galileo-Warning-System, deen iwwer Satellit funktionéiert.