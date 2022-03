Den 112 mellt véier Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierten zanter e Freideg den Owend op eise Stroossen.

Um Belair gouf géint 18.15 Auer Auer eng Persoun ugestouss a blesséiert. Zu Keel ass kuerz virun 20 Auer en Auto accidentéiert, eng Persoun ass verwonnt ginn. Géint 3 Auer an der Nuecht op e Samschdeg sinn op der A3 an Direktioun Metz tëscht der Aire de Bierchem a Léiweng direkt eng Partie Autoen anenee gerannt - och hei gouf et ee Blesséierten. Zu Diddeleng sinn zwee Autoen ëm kuerz no 4 Auer net laanschtenee komm.