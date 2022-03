Den 112 mëllt zwee Accidenter tëscht Samschdegowend a Sonndeg de Moien.

Ëm 17.30 Auer ass zu Schandel an der Viichternerstrooss e Motocyclist blesséiert ginn. Hie war mat sengem Moto gefall. Géint kuerz viru 4.30 Auer an der Nuecht ass zu Conter an der Rue Edmond Reuter eng Persoun vun engem Auto ugestouss a verwonnt ginn. Secouristen aus der Stad a vu Mutfert waren op der Plaz.