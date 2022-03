D'Police war tëscht Samschdeg a Sonndeg e puer mol am Asaz, dat ënnert anerem wéinst engem Déifstall, Kaméidi a Kläppereien.

E Samschdeg am Nomëtteg gouf eng Fra géint 16 Auer Affer vun engem Déifstall. Op der Kräizung tëscht dem Boulevard Royal an dem Boulevard Amélie ass si - warscheinlech vun dräi Mineuren - iwwerfall ginn. Si gouf hunn hanne gepaakt an op de Buedem gezunn. D'Déif hu sech mat enger Auer an enger Ketten a Richtung Kinnekswiss duerch d'Bascht gemaach. d'Police huet no den Täter gesicht, mee konnt se net méi fannen. Ermëttlunge goufen opgeholl.

An der Nuecht op e Sonndeg gouf d'Police op verschiddene Plazen am Land och nees wéinst ze vill Kaméidi geruff ginn. Ronn 20 Uriff sinn an der Nuecht agaangen, gréisstendeels a Caféen a Baren. D'Ugeleenheete konnten op der Plaz gekläert ginn.

Zwou gréisser Kläppereien



Et goufen awer och eng Rei Streidereien, bei deenen d'Police misst intervenéieren. Géint 3 Auer gouf d'Police zu enger Kläpperei mat ronn 20 Leit an engem Café zu Diddeleng geruff ginn. Nodeems d'Luucht un an d'Musek ausgemaach gouf, sinn eng Rei Leit openee lass gaangen. Et gouf Blesséierter, si wollten awer net fir eng Kontroll an d'Spidol. Et wollt och keen eng Plainte opginn. Eng Persoun, déi mat hirem aggressive Verhalen och Beamten ugepöbelt hat, gouf iwwer Nuecht mat op de Policebüro geholl. Et waren direkt e puer Patrullen néideg, fir de Sträit bäizeleeën.

Eng zweet Kläpperei gouf der Police géint 3.30 Auer an der Stad an der Rue du Fort Neipperg. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert. Eng Persoun huet op der Plaz andauernd probéiert, d'Beamte bei der Aarbecht ze stéieren. Dës gouf dowéinst och am Passagearrest ënnerbruecht. D'Affer vun der Kläpperei wollt selwer net aussoen. Och hei waren eng Rei Policepatrullen am Asaz.

Farerflucht zu Recken

Zu Recken ass e Samschdeg géint 20 Auer een Auto an ee Stroosseschëld gerannt. De Chauffeur huet sech duerno duerch d'Bascht gemaach. Well d'Placke vum Auto awer beim Accident erofgefall waren, konnten d'Beamte séier d'Adress vun engem méigleche Schëllege fannen. Wou d'Police un der Dier geschellt huet, huet d'Besëtzerin vum Auto zouginn, fir den Accident verantwortlech ze sinn. En Alkoholtest ass positiv verlaf, esou datt hire Fürerschäin agezu gouf.