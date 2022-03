De fréiere President Jim Goerres ass aus dem Conseil d'administratioun ausgetrueden, wäert d'Organisatioun awer weider fir pedagogesch Froe beroden.

MemoShoah huet mam Mil Lorang en neie President. D'Associatioun hat e Samschdeg eng éischte Reunioun vun hirem neie Conseil d'Administration an huet ënnert anerem zéng Projete festgehalen, un deene geschafft soll ginn.

Dorënner soll op engem sougenannten "Mur des Noms" d'Nimm vun all de Soah-Affer vu Lëtzebuerg veréiwegt ginn, inklusiv déi, déi net direkt aus Lëtzebuerg deportéiert goufen. D'ASBL well sech och weiderhi fir d'Opklärung vun der Gesellschaft iwwert de Mord un de Judden an Europa asëtzen an dat mat Hëllef vu Publikatiounen, Konferenzen an Ausstellungen.

Communiqué vun der MemoShoah