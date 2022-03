D'CSJ hat e Samschdeg hiren Nationalkongress zu Fluessweiler an de Krich an der Ukrain stoung do am Mëttelpunkt.

D'Jugendpartei vun der CSV huet kloer Wierder a staark Aktioune géint Russland gefuerdert. Dernieft waren et Fuerderungen an de Beräicher Sanktiounen, Energie-Onofhängegkeet an d'Ophuele vu Flüchtlingen aus der Ukrain. Soss Sujeten um Kongress waren nach d'Erausfuerderunge fir déi Jonk hei am Land. Do goung et ëm mental Gesondheet, den Entreprenariat a Reesméiglechkeeten an Europa. Wat d'Walen d'nächst Joer ugeet, do wëll d'CSJ 150 jonk Kandidate stellen.

