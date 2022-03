E Samschdeg war d'Generalversammlung vun de jonke Gréngen. Theme waren hei d'Wunnengspolitik, d'Steierpolitik, d'Cannabis-Legaliséierung an d'Urkain-Kris.

Op der Generalversammlung gouf et dann och e puer Changementer am Virstand vun de jonke Gréngen. D'Amy Winandy an de Fabricio Costa ersetzen de Joël Back an d'Tanja Duprez als Spriecher.

Dem Fabio Costa no weist de Krich an der Ukrain der westlecher Welt awer och eppes, et muss een al Muster duerchbriechen an et muss een zum Beispill vum fossile Gas an Ueleg fortkommen.