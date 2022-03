Opgrond vun engem Abroch de 14. Dezember 2021 tëscht 9 an 18 Auer an enger Wunneng an der Rue Ste. Zithe an der Stad lancéiert d'Police elo en Zeienopruff.

Beim Abroch goufen zwee Laptoppe geklaut an och Bijouen. All d'Informatioune si fir d'Police aus der Stad ënnert der Nummer (+352) 244 40 1000 oder per E-Mail (police.luxembourg@police.etat.lu). © Police