E Sonndeg de Mëtteg koum et géint 14.30 Auer zu Déifferdeng zu engem Accident, dat op der Kräizung tëscht der Rue Woiwer an der Rue de Soleuvre.

Eng Camionnette an en Auto waren hei net laanschtenee komm. D'Fuererin vun der Camionnette, mat franséische Placken, ass nom Accident a Richtung Zenter vun Déifferdeng geflücht. An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien. All d'Informatioune si fir d'Police vun Déifferdeng ënnert der Nummer (+352) 244 53 1000 oder per E-Mail (police.differdange@police.etat.lu).