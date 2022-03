De Jean-Marie Hermann an de Philippe Gengler ginn iwwerdeems déi nei Schäffe vun der Gemeng.

Hei d'Schreiwes vum Inneministère

Assermentation du nouveau bourgmestre et des nouveaux échevins de la commune de Lennange (07.03.2022)

Communiqué par : ministère de l'Intérieur Par arrêté grand-ducal du 25 février 2022:

• Tim Karius a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Lennange.

Par arrêté ministériel du 7 mars 2022:

• Jean-Marie Hermann et Philippe Gengler ont été nommés aux fonctions d'échevins de la commune de Lennange.

Le 7 mars 2022 à 15 heures, les intéressés ont prêté entre les mains de Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par l'article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante: «Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»