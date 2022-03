E Méindeg de Moie géint 8.30 Auer gouf zu Diddeleng an der Route de Volmerange eng staark Dampentwécklung an engem Wunnhaus gemellt.

D'Rettungsekippe sinn direkt op d'Plaz gefuer an hu bannen am Haus zwou doudeg Persoune fonnt, eng Fra an ee Mann. De Samu konnt just nach den Doud vu béide Persoune feststellen. Op Uerder vum Parquet gouf eng Enquête an eng Brandermëttlung lancéiert.