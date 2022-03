D’Plattform "Journée internationale des femmes" organiséiert an deem Kader eng weider Editioun vum Fraestreik.

Um 17 Auer geet op der Stater Gare e Cortège lass, iwwert d’Nei Avenue erop bis op d’Plëss, wou Riede gehale ginn. Informatioune fënnt een op fraestreik.lu.

An deem Kader huet d’Salariatschamber e Méindeg den Owend wësse gedoen, dass et weiderhin Ënnerscheeder bei der Pai tëscht Mann a Fra am Land gëtt. Dësen Ecart géif 1,4% ausmaachen. Dat ass awer ëmmerhin 10 mol manner, wéi den Ënnerscheed am EU-Verglach, wou Männer an der Moyenne 14,4% méi fir déi selwescht Aarbecht verdéngen.

D’Corona-Pandemie hat och sozio-ekonomesch Konsequenzen, déi Frae méi staark ze spiere kréie wéi Männer. Dat bestätegt eng Etüd vum LISER. Scho virun der Kris hätte Frae méi no Stot a Kanner gekuckt, en Trend dee sech an de leschten 2 Joer verstäerkt hätt. De Risiko d’Aarbecht ze verléieren, war fir Fraen och liicht méi héich.

Um Dënschdeg de Mëtteg ass d’Chamber beieneen, an do dominéiert an enger Aktualitéitsstonn och d’Egalitéit tëscht Mann a Fra.