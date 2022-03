Rassismus gëtt et och hei am Land. En hëlt net onbedéngt zou, mä en transforméiert sech.

Etüd Rassismus / Reportage François Aulner

Dat ass eng vun de Konklusioune vun enger neier Etüd vum Cefis (dem Center fir interkulturell a sozial Studien a Formatiounen) an dem Liser (dem Center fir sozio-ekonomesch Recherche). D’Etüd gouf vun der Familljeministesch Corinne Cahen a vun den Auteuren en Dënschdeg presentéiert. E puer Resultater: 4,3% vun de Befrote soten, an hiren Ae géing et eng Hierarchie tëscht de Rasse ginn. 37% vun de Befrote fannen, Rassismus hätt déi läscht 5 Joer zougeholl. 30% fäerten, selwer eng Kéier Affer vu Rassismus oder Diskriminéierung ze ginn. Wat kann een iwwert d’bewise Fäll soen? De Sylvain Besch vum Cefis sot, do ginn et Condamnatiounen. Par contre wier dat just um Niveau vum Rassismus an net bei den Diskriminatiounen, well een do Problemer hätt, e Fait ze beweisen. Beim Rassismus oder "hate speech" wier d’Identifikatioun "méi einfach". Grav Aggressiounen op der Place publique géing et ganz wéineg ginn. Par contre géing Rassismus méi hannerhälteg ginn. De Frédéric Docquier vum Liser sot awer, zwee Drëttel vun den Affer géingen esou Faiten net deklaréieren, well et an hiren Aen näischt géing bréngen oder ze komplizéiert wier.

Deemno recommandéieren d’Auteure vun der Etüd notamment, datt méi iwwert de Sujet sensibiliséiert gëtt, de legale Kader gestäerkt gëtt, d’Institutiounen adaptéiert ginn oder nach den Accueil vun Affer verbessert gëtt. D’Familljeministesch Corinne Cahen huet och op d’Reform vun der Assistance judiciaire higewisen, déi Leit kéint encouragéieren, en Akt vu Rassismus oder Diskriminéierung ze denoncéieren, a se huet Aktiounen ervirgestrach, wéi zum Beispill eng fräiwëlleg Formatioun fir Gemengebeamten. Dem Centre d’égalités de Traitement, dem CET, méi Moyene ginn, dat wier net onbedéngt dat Wichtegst, sou d’Corinne Cahen. Wichteg wier et, datt de CET oder eng aner Instanz Juristen hätt, déi Affer kéint begleeden.

De Frédéric Docquier huet eng aner, méi ëmstridden Iddi genannt an zwar déi vun den "tests d’associaton implicite". An Italien kruten Enseignanteë Biller gewisen an hunn da misse spontan dozou e Wuert soen. Sou konnt ee rausfannen, ob en Enseignant Stereotyppen am Kapp hat a Schüler mat Migratiounshannergrond anescht behandelt hätt. Dozou sot d’Corinne Cahen de Familljeministère géing keng Etüden an de Schoule maachen ouni datt den Educatiounsministère mat am Boot géing sëtzen.

Wat Diskriminéierung am Logement a beim Emploi ugeet, hei proposéieren d’Auteure vun der Etüd "tests de situation". Sou Tester gesi vir, datt Chercheuren oder Autoritéite kënschtlech Kandidaturen erausginn fir eng Wunneng oder eng Aarbecht a kucken ob Employeure respektiv Prestatairë se anescht behandelen, well se eng däischter Hautfaarf uginn oder en arabesche Numm hunn.

D’Corinne Cahen wollt net soen, ob esou Tester géinge gemaach ginn oder net. Mee eigentlech konnt se dat net soen, well d’Tester jo dann net méi geheim wieren. Ob sou Tester gemaach ginn, wäert een also réischt wëssen, wann d’Resultater emol do wieren. Oder och net. Eng kleng Virwarnung ass et awer allemol. Oder Bluff.

Offiziellt Schreiwes