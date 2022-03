Vum 18. bis den 20. Mäerz, ass de Concours national Jonk Fuerscher.

D'Fondation Jeunes Scientifiques Luxembourg organiséiert vum 18. bis den 20. Mäerz 2022 den 51. Nationale Jonk Fuerscher Concours am Forum Campus Geesseknäppchen.

Hei weisen Jonk Fuerscher tëscht 11-21 Joer hiren eegene Projet, mat deem sie - nieft enger super Erfarung - och flott Präisser gewanne kënnen.

D’Zil vun der FJSL ass et, déi Jonk hei am Land fir d’Natur- an Humanwëssenschaften ze sensibiliséieren an ze inspiréieren, souwéi international Erfahrungen unzebidden fir hiren Horizont ze erweideren.

Nodeems si sech mat virtuelle Formater am Laf vun der Pandemie vertraut gemaach hunn, ass d’FJSL houfereg eng nei hybrid Editioun vum Concours ze proposéieren.

Dofir presentéieren déi Jonk Fuerscher den 18. an 19. Mäerz hir Projeten am Forum op der Bühn a virun engem Experte-Jury.

Dobäi kann de Publikum live iwwert e Stream nokucken, deen national an international zougänglech ass fir jiddereen mat engem Computer, Tablet oder Smartphone an enger stabiler Internetverbindung.

Bei der Porte Ouverte e Sonndeg, den 20. Mäerz vun 12:00 bis 15:00 Auer ass de Publikum op der Plaz an de Forum Campus Geesseknäppchen invitéiert, fir d’Projeten z’entdecken a sech mat de Jonke Fuerscher auszetauschen.

Duerno kënnen invitéiert Gäscht un der Präisiwwerreechung deelhuelen, a Präsenz vum Premier Minister, dem Här Xavier Bettel, an der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteger Entwécklung, der Madame Carole Dieschbourg, souwéi sech op eng sëlleche musikalescher Optrëtter freeën, wärend de breede Publikum d’Zeremonie erëm iwwer de Livestream verfollege kann.

