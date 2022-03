Rose mécht d'Associatioun, datt een d'Regierung schonn zanter leschtem Joer op de Problem opmierksam mécht, mä keng Reaktioun komm wier.

Wéi RTL virun engem Mount konnt an engem Reportage noweisen, ginn d'Cheque Repasen dacks falsch genotzt. Ënner anerem fir deier elektronesch Geräter ze kafen. Doduerch entstinn de Leit aus der Restauratioun, déi schonns wéinst der Pandemie deels schwéier iwwert d'Ronne kommen, nach weider finanziell Aboussen. Op dës Problematik huet d'Associatioun Don't Forget us en Donneschdegde Moien an enger Pressekonferenz higewisen. Den Affekot deen d'Associatioun vertrëtt, de Frank Rollinger zeechent d'Dimensiounen op:



Frank Rollinger: "Et si keng Klengegkeeten, et si keng Kavaléiersdelikter, virun allem wa mer dono d'Montante gesinn. De Marché wäerten ëm 140-150 Milliounen Euro d'Joer sinn. Graff geschätzt, mengen ech, dass den Abus bei ëm déi 50% läit. Mä ouni elo ze iwwerdreiwen, gi mer mol vun engem Drëttel aus, da si mer bei 50 Milliounen d'Joer, déi falsch benotzt ginn. Falsch heescht, illegal benotzt ginn, strofbar benotzt ginn. Et geet hei net drëm, fir deene Leit eppes ewech ze huelen, mä déi Leit mussen et dofir benotzen, woufir et geduecht ass."

De Frank Rollinger iwwer Abus bei Chèques repas

Rose mécht d'Associatioun, datt een d'Regierung schonn zanter leschtem Joer op de Problem opmierksam mécht, mä keng Reaktioun komm wier. De Frank Rollinger fënnt, datt op d'mannst d'Leit kéinten op enger Pressekonferenz drop higewise ginn, datt se d'Gesetz solle respektéieren. De President vun Don't forget us, de Jean-Claude Colbach huet dann och nach drop higewisen, datt vill Betriber aus dem Horeca-Secteur, elo kuerz virum Zil, no der Pandemie, nach géinge riskéiere faillite ze goen. Dat, well déi éischt 8 Méint vun der Pandemie, also vum Mäerz bis Enn Oktober 2020, keng Aiden un den Horeca gefloss wieren. Vill géinge bis haut nach staark dorunner knabberen. Hien hofft, datt d'Regierung deem nach ka geschwënn Rechnung droen.