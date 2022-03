« Au vu de l’afflux continu de personnes fuyant la guerre en Ukraine, les structures d’hébergement d’urgence déjà mises en place se remplissent très vite. Dans ce contexte, nous remercions vivement la bourgmestre, Madame Marion Zovilé-Braquet, et les autorités communales de la commune de Contern qui nous ont permis d’installer dès demain matin 12 mars une structure de primo-accueil au centre culturel de Moutfort. A ce stade, et pendant que tous les services compétents travaillent à plein régime pour accueillir dans les meilleures conditions les personnes fuyant la guerre et pour traiter leurs demandes pour le statut de protection temporaire, nous demandons aux citoyens et résidents luxembourgeois de ne plus organiser de transports à grande échelle à moins que des arrangements privés pour le logement à court et moyen terme aient été faits par les organisateurs pour les personnes à transporter. » Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, ministre de l’Immigration et de l’Asile