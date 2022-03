Betraffe Bierger hunn en Donneschdeg den Owend op enger Informatiounsversammlung hirer Roserei Loft gemaach.

Mëttwochs de 14.Juli 2021. A kierzter Zäit stoung d'Waasser an de Stroosse vun Éiter. Betraff vun dëse Waassermasse war virun allem d'Cité "Im Medenpull". Doduerch entstoung Schued um Centre Culturel, mä net nëmmen. Och Wunnenge bloufe vun dëser Naturkatastroph net verschount.

D'Gemeng Conter zu där d'Uertschafte Méideng, Mutfert an Éiter derzougehéiere war mat hire ronn 4.200 Awunner vun dësem Staarkree betraff. D'Syr, déi hei duerchfléisst, ass huerteg aus hirem Bett geklommen an huet schlussendlech fir vill Schued an den Uertschafte vun der Gemeng gesuergt.

Betraffe Bierger hunn en Donneschdeg den Owend op enger Informatiounsversammlung hirer Roserei Loft gemaach.

Mëttlerweil sinn d'Spuere vum Héichwaasser an de betraffenen Uertschafte fort. Den Trafic rullt an d'Syr sicht sech gemitterlech hire Wee Richtung Musel. Gesicht gëtt elo no Léisunge fir der nächster Katastroph gewuess ze sinn.

Zwou an 1/2 Stonne souze besuergte Bierger a Gemengeresponsabel beienee. Héichwaasserschutzmoossnamen déi direkt wierken, ginn et keng. Esou de Fin Mot no der Reunioun.