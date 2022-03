Géint 12 Auer e Sonndeg ass et zu engem Accident op der Héicht vum Café Halt a Richtung Kierel komm.

Een Auto ass vun der Strooss ofkomm an ass an de Beem hänke bliwwen. 2 Persoune si fir eng Kontroll an d'Spidol komm.

Op der Plaz waren d'Rettungsekippe vu Wolz a Kiischpelt.