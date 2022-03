Am dynameschste war een am zweeten Trimester 2021 mat engem Plus vu bal 13 %.

Wann een op d’Produktioun kuckt, louch de Mehrwäert aus dem Finanz-an Assurancësecteur bei Minus 0,4%. Am Commerce an dem Horeca-Beräich war et eng Baisse vun 1,8 %. Um Immobiliëmaart huet een eng Plus-Value vu bal 2% gemaach, am Industrieberäich esouguer vu 5%. © Statec.lu © Statec.lu