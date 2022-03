D'humanitär Situatioun an der Ukrain huet de Xavier Bettel am Gespréich mam russesche President e Méindeg de Moien als katastrophal bezeechent.

Net eleng de Lëtzebuerger Ausseminister engagéiert sech fir eng Wafferou an e Fridden am Ukrain-Krich, och de Staatsminister huet sech an d'diplomatesch Efforten agemëscht an hat um Méindeg de Moien en Telefonsgespréich mam russesche President Putin.

Wéi et duerno vun der Regierung geheescht huet, huet de Xavier Bettel d'russesch Militärinterventioun schaarf condamnéiert - zanter 2015 hätt sech d'Situatioun dramatesch an zum Schlechten entwéckelt. Kee kéint bei engem Krich wannen, esou de Premier, fir deen et kloer ass, datt sech d'Ukrain als onofhängege Staat géif verdeedegen, fir kënnen an der Unioun vun den anere fräie Staaten dobäi ze bleiwen.

💬 Just spoke with Vladimir Putin. Condemned Russia’s aggression in strongest terms - especially attacks on civilians. Pleaded for an immediate ceasefire & pickup of negotiations on the highest level. This war has to end now. Too much harm & suffering has already been caused. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) March 14, 2022

D'humanitär Situatioun huet de Xavier Bettel am Gespréich mam russesche President als katastrophal bezeechent. Duerfir misst dës mënschlech Tragedie gestoppt ginn an d'Bombardementer direkt ophéieren.

Duerfir missten dem liberalen Premier no, d'Friddensgespréicher op héchstem Niveau weidergoen - an deem Sënn och den Encouragement un de President Putin, fir den direkte Kontakt mam President Selenskyj ze fannen.

Wat de Vladimir Putin op dës Interventioun vum Lëtzebuerger Premier geäntwert huet, deelt d'Regierung iwwerdeem net mat. Och op Moskau mat der Lëtzebuerger Vue d'accord ass oder net, geet net aus dem offizielle Schreiwes ervir.

Et wier just decidéiert ginn, fir weider reegelméisseg a Kontakt ze bleiwen.

Offiziellt Schreiwes

Entretien téléphonique entre Xavier Bettel et Vladimir Poutine (14.03.2022)

Communiqué par : ministère d'État

En date du 14 mars 2022, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, se sont entretenus par téléphone.

L'échange de vues fait suite à l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le 24 février dernier, en violation du droit international et des principes de la Charte des Nations unies − que le Luxembourg condamne dans les termes les plus forts. «Depuis notre première rencontre à Sotchi en 2015 et lors de nos nombreux échanges par la suite, j'ai toujours pris le soin d'essayer de contribuer à assurer la sécurité et la stabilité du continent européen, et pour maintenir la paix. Cela demeure ma motivation aujourd'hui», a noté le Premier ministre en guise d'introduction avant d'y ajouter: «Cependant, la situation a malheureusement évolué de façon dramatique. La guerre est de retour sur le continent européen suite à une agression militaire russe. Je regrette profondément la tournure qu'ont pris les événements. Personne n'a à gagner de ces affrontements; ni la Russie, ni l'Europe et certainement pas l'Ukraine qui démontre aujourd'hui, si besoin était, qu'il s'agit bel et bien d'un pays souverain qui se défend pour maintenir sa présence dans le concert des nations indépendantes.»

Lors de l'entretien, le Premier ministre a également déploré la détérioration catastrophique de la situation humanitaire, ainsi que les conséquences désastreuses des affrontements militaires sur les populations civiles: «Il faut mettre un terme à cette tragédie humaine, stopper immédiatement cette attaque en cours contre l'Ukraine et instaurer un cessez-le-feu. Il faut tout faire faire pour que les couloirs humanitaires soient respectés et que les civils innocents puissent échapper aux affrontements militaires, notamment à Marioupol.»

Le Premier ministre a également souligné l'importance d'une solution négociée à ce conflit. Après les réunions des délégations russe et ukrainienne, la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères MM. Lavrov et Kuleba à Antalya jeudi dernier constitue un progrès, même si aucun résultat tangible n'a pu être atteint dans l'immédiat. «Suite à mon appel avec le président Zelensky la semaine dernière, je sais que la partie ukrainienne reste ouverte à discuter des solutions possibles. Pour sortir de cette crise, les négociations doivent à présent se poursuivre au plus haut niveau, de président à président. Je voudrais vous encourager à établir un contact direct avec le président Zelensky», a souligné le Premier ministre à cet égard.

Les deux parties ont décidé de rester en contact de manière régulière et de continuer ce dialogue.