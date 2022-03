D'Aire de Berchem, Kronospan oder d'Feier an enger Industriezon zu Mäerzeg si rezent Beispiller.

Déi Lénk reege sech an engem Communiqué op iwwer Pollutiounen, déi geschéien, well et keen adequate bassin de rétention géing ginn. Sou wäit kéim et just, well déi zoustänneg Administratiounen net genuch Personal hätten. D'Regierung misst alles dru setzen, fir an Zukunft esou ekologesch Katastrophen ze verhënneren.