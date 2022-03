Et wäerten der awer nach vill kommen, esou den Immigratiounsminister am RTL-Moiesjournal. Et hätt een den Ament iwwer 1.300 Better a Primostrukturen.

Halen an der Lux-Expo an zu Conter solle bäikommen. Vill Leit si jo och scho privat bei Leit ënnerkomm.

All Demandeur de Protection international hätt, ënnert anerem d'Recht op 200 Euro pro Mount pro Persoun, egal ob e vum Staat oder privat ënnerbruecht ass. Fir de Krich huet de Lëtzebuerger Ausseminister nees kloer Wieder fonnt: De Putin hätt säi Gewëssen ewech gehäit. Et wier eng Schan fir d'Mënschheet a fir ze verzweiwelen, well wann een militäresch géif intervenéieren, géif de Krich weider eskaléieren an diplomatesch wier de russesche President och net méi ze areechen. De kompletten Interview mam Jean Asselborn