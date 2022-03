Genee sou wéi et an de Konventiounen mat de reliéisen Communautéiten festgehale gi war, fléissen nach ëmmer staatlech Suen an déi kathoulesch Kierch.

Sou ginn d'Paschtéier an aner Persounen am Zerwiss vun der kathoulescher Kierch, déi virun 2016 och ewell vum Staat bezuelt gi sinn, dat an engem Iwwerganksregimm och nach weider: dëst Paie maachen z.B. zejoert ronn 24,5 Milliounen aus, ronn eng Millioun manner wéi nach 2020.

Op Mäerz dëst Joer goufen ronn 200 Paschtéier am Iwwergangsregimm gezielt a bezuelt, dat sinn der eng 70 manner wéi nach virun 6 Joer.

Iwwert d'Zuel vun Geeschtlechen déi no 2016 vum Bistum agestallt gi sinn, huet d'Regierung iwwerdeem keng Zuelen.

Parlamentaresch Fro vun der LSAP

Dann fléissen parallel zu dësen Paien an der Transitiounsphas awer och Subsiden un d'moslemesch, anglikanesch an jiddesch Glawenscommunautéit; dëst 2020 global an der Héicht vun ronn enger hallwer Millioun. D'kathoulesch, protestantesch an orthodox Kierchen kréien keng staatlech Subsiden.

Nieft de Paien an Subsiden zielen awer och d'Kierchegebaier: Aktuell ginn et 493 Kierchen a Kapellen am Land; déi grouss Majoritéit - 356 Gebaier gehéieren Gemengen; déi aner 137 sinn d'Proprietéit vum Gestiounsfong vum Bistum. Iwwert d'Zuel vun Kierchen a Kapellen, déi entweit goufen, huet de Staat iwwerdeem keng Zuelen.

Dës Informatiounen liwweren de Kultusminister Bettel an d'Inneministesch Bofferding op eng entspriechend Fro vun den 2 LSAP-Ex-Ministeren Kersch an DI Bartolomeo.