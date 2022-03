D'Covid-Neiinfektiounen zéien nees considerabel un, an dat an där Woch, an där déi méi labber Restriktioune gestëmmt goufen.

D'Covid Nei-Infektiounen zéien nees considerabel un: an der Woch wou déi nei labber Covid-Restriktioune votéiert goufen, geet d'Zuel vun den nei Infizéierten ëm ee Véierels an d'Luucht: deemno waren et knapp 6000 Leit, déi sech d'lescht Woch mam Virus infizéiert hunn - ronn 1200 méi wéi d'Woch virdrun.

Wéi och soss an Europa ass de Covid-Virus nach laang net passé, och wann d'Maske gefall sinn. D'Zuele vun der Santé schwätzen eng kloer Sprooch: mat genee 5.970 neien Infektiounen eleng d'läscht Woch, wouvunner déi allermeescht Persoune komplett geimpft waren.

D'Altersmoyenne vun den Infizéierte läit bei 35 Joer.

D'lescht Woch waren 30 infizéiert Leit a Spideeler, dovunner 4 op der Rea. D'Altersmoyenne vun dëse Patiente geet vu 57 op 53 Joer erof.

Den Inzidenztaux fir 100.000 Awunner op 7 Deeg klëmmt vun 755 op 940 Fäll.

D'lescht Woch waren eng 12.200 infizéiert Leit an der Isolatioun - eng 1200 méi wéi d'Woch virdrun.

Aktuell ginn et 10.900 aktiv Infektiounen am Land - 7 Persoune sinn d'läscht Woch am Kontext mam Virus verscheet. D'Altersmoyenne vun den Affer ass 83 Joer.

Wou gëtt sech ugestach?

Zu engem Drëttel ass d'Famill déi heefegst Plaz, wou sech infizéiert gëtt, 15% vun den Infektioune waren a Schoulen, 8% an der Fräizäit a 4% sinn et souwuel fir d'Schaff oder och d'Reesen an d'Ausland.

A propos Schoulen: d'lescht Woche goufe ronn 2000 Jonker an de Klasse positiv getest - 1200 an der Grondschoul - ronn 800 an de Lycéeën.

D'lescht Woch goufe knapp 3000 Impf-Dosisse gesprëtzt - entretemps sinn eng 471.000 Leit komplett geimpft - dat sinn 78,3% vun de Persounen iwwer 5 Joer.

2 Impfzentren maachen no der Ouschtervakanz zou: deemno gëtt zu Esch an Ettelbréck nom Ouschterweekend Mëtt Abrëll net méi geimpft - et bleift deemno just nach den Impfzenter an de Victor-Hugo-Halen um Lampertsbierg an natierlech d'Dokteren an d'Apdikte wou vaccinéiert gëtt.

Och d'Pop-Up-Impf-Statiounen an de Supermarchéen an an der Stater Gare maachen no Ouschteren hir Dieren zou - iwwerdeem den Impf-Bus weider zirkuléiere wäert.

Offiziellt Schreiwes