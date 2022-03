En Donneschdeg den Owend gouf d'Kandidatelëscht vun der CSV Nidderaanwen fir d'Gemengewalen, den 11.06.2023 eestëmmeg vun der Generalversammlung ugeholl.

Mat 6 Fraen a 7 Männer geet d'CSV Nidderaanwen an d'Gemengewalen 2023. Zum Zäitpunkt vun de Wale sinn d'Kandidaten an d'Kandidatinnen tëscht 22 an 61 Joer al. Den Duerchschnëttsalter läit bei 43 Joer.

Spëtzekandidat ass de Fréd Ternes. Den aktuelle Buergermeeschter Raymond Weydert wäert d’nächst Joer net méi untrieden.

PDF: Schreiwes CSV Nidderaanwen

D'Kandidaten am Iwwerbléck

PDF: D'Iwwersiicht vun de Kandidaten

TERNES Fréd, 36* Joer, Iernster, Spëtzekandidat

AGUILAR Marc, 61 Joer, Ueweraanwen

BAUER Jacques, 55 Joer, Rammeldang

CUNGS Metty, 42 Joer, Senneng

KIEFFER Véronique ép. PEFFER, 52 Joer, Ueweraanwen

KOCH Caroline, 26 Joer, Hueschtert

KOOB Alex, 40 Joer, Nidderaanwen

KREMER Martine ép. DUPONG, 52 Joer, Sennengerbierg

NANDHA Sandra, 46 Joer, Sennengerbierg

REDING Patrick, 53 Joer, Rammeldang

SCHARFE Marthe, 36 Joer, Rammeldang

SCHUMACHER Anne, 43 Joer, Ueweraanwen

THEISEN Michel, 22 Joer, Hueschtert

*Den Alter zum Zäitpunkt vun de Walen.