Géint 02.45 Auer um Freideg hunn Onbekannter e Bancomat bei engem Akafszenter zu Käerjeng an der Avenue de Luxembourg gesprengt.

D'Täter konnte sech uschléissend mat de Suen duerch d'Bascht maachen.

Duerch déi hefteg Explosioun sinn e sëllegen Deeler duerch d'Loft geschleidert ginn an et ass och e Feier beim Bancomat ausgebrach, wat awer vun de Pompjeeë geläscht konnt ginn. Et blouf beim Materialschued.

De Parquet gouf informéiert an d'Spueresécherung gouf op d'Plaz geschéckt.

D'Police freet no eventuellen Zeien, déi d'Täter eventuell gesinn hunn, oder soss Informatiounen hunn, z.B. zum Fluchtauto, engem wäissen Alfa Romeo Giulietta.

Leit déi eppes gesinn hunn, solle sech w.e.g. um 113 mellen, oder via Mail op spj.rgb@police.etat.lu.

Eréischt Mëtt November d’lescht Joer war dee Bancomat zu Käerjeng schonns emol aus der Mauer gesprengt ginn, an och deemools haten d’Täter sech mat engem Alfa Romeo Giulietta ewech gemaach.