Regierung, Gewerkschaften a Patronat gesi sech d'nächst Woch, fir ze kucken, wéi een der héijer Präisdeierecht kann entgéintwierken, esou de Radio 100,7.

Ee vun de Sujete wäert dobäi den Index sinn. Den OGBL hat en Donneschdeg scho signaliséiert, dass ee sech kategoresch géint all Manipulatioun wäert wieren. D'CGFP hat jo schonn annoncéiert, datt ee géif fäerten, datt d'Regierung den Index manipuléier wéilt. Dëst wäert awer ee vun de groussen Diskussiounspunkte sinn. De Weltwärungsfong hat jo rezent geschriwwen, Lëtzebuerg sollt wéinst der aktueller Kris just eng Indextranche pro Joer ausbezuelen, dofir awer vulnerabel Leit méi ënnerstëtzten. Änlech wéi de Weltwärungsfong gesäit et och d'ABBL, déi fuerderen, datt et just eng Indextranche pro Joer sollt ginn. Dofir huet d'Bankenassociatioun awer Versteesdemech, datt ee kuerzfristeg misst géint d'Hausse vum Pëtrol an anere Produite virgoen.

E weidere wichtege Punkt an den Diskussiounen wäert d'Inflatioun sinn, déi aktuell bei 5,5 Prozent läit an duerch de Krich an der Ukrain nach weider unzéie kéint.