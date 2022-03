Wéi de CGDIS mellt gouf e Freideg de Moie géint 7.30 Auer eng Persoun zu Dikrech an der Rue Clairefontaine ugestouss a blesséiert.

Op der Plaz am Asaz waren d'Pompjeeë vu Bettenduerf an d'Ambulanz vun der Nordstad.

Da mellt d'Police nach an Accident géint Hallefnuecht Freideg, well en Automobilist an der Avenue Kennedy um Kierchbierg an e Bam gerannt war. De Bam gouf ëmgerappt an ass op aner Gefierer gefall. De Chauffer hat ze vill gedronk an huet de Permis missten ofginn.

Zwou Stonne méi spéit ass en Automobilist de Poliziste beim Rond-point Schumann duerch säi Fuerstil opgefall. Och hien hat ze vill gedronk an huet de Permis missten ofginn.