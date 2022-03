Op der Gare zu Klierf gouf géint 18 Auer en Donneschdeg e Jugendlechen agresséiert a mat enger Schosswaff menacéiert.

D'Police konnt den Täter identifizéieren, lokaliséieren a verhaften, de Mann ass der Police bekannt. Bei him doheem gouf eng Perquisitioun gemaach an et gouf Haschisch séchergestallt.

Géint de jonke Mann gouf Plainte gemaach. D'Affer krut en Handy an eng Mutz geklaut.