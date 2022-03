La situation de guerre en Ukraine amène un grand nombre de personnes à quitter leur pays pour protéger leur vie. Le Luxembourg, comme les autres pays européens, leur accorde le statut de «bénéficiaire de protection internationale temporaire». Scolariser les enfants et les jeunes réfugiés ukrainiens est une obligation légale. C’est aussi et surtout un devoir moral pour l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire luxembourgeoise. Le Luxembourg bénéficie déjà d’une large expérience en matière d’accueil d’élèves nouvellement arrivés au pays. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse met maintenant tout en œuvre pour faire face à cette augmentation inédite du nombre de primo-arrivants et proposer une offre de scolarisation adaptée à la diversité des profils des élèves ukrainiens. Contrairement aux vagues d’afflux de réfugiés précédentes, dernièrement en 2015, le système éducatif public dispose aujourd’hui d’écoles internationales permettant une offre linguistique plus flexible, avec p.ex. des sections anglophones. L’offre internationale publique sera au cœur du dispositif mis en place pour les élèves réfugiés ukrainiens. Un guichet unique pour l’orientation des élèves ukrainiens Le Service de scolarisation des enfants étrangers (SECAM) du ministère de l’Éducation nationale a mis en place un guichet unique pour les familles en provenance d’Ukraine. Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENEJ)

Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM)

38, rue Philippe II ; L-2340 Luxembourg

Hotline English: (+352) 247-76570 / Ukrainien: (+352) 247-76976

Du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

E-mail: secretariat.secam@men.lu Après un entretien avec les familles et les enfants, le SECAM leur propose une ou plusieurs options afin que chaque enfant bénéficie rapidement d’une scolarisation adéquate. Le choix final entre les options possibles appartient aux parents. Les enfants et les adolescents sont accueillis à l‘école dès que les procédures d‘immigration prévues par la Direction de l‘immigration et le ministère de la Santé sont accomplies. Les parents qui se seront adressés directement aux autorités communales ou aux lycées sont invités à contacter également le Service de la scolarisation des enfants étrangers (SECAM) afin de bénéficier de son aide à l’orientation. La voie internationale anglophone privilégiée Écoles internationales publiques L’offre scolaire à l’intention des enfants et jeunes réfugiés ukrainiens est principalement organisée par six écoles internationales publiques. Ces écoles mettent en place des classes d’accueil à langue véhiculaire anglaise, spécifiquement pour élèves ukrainiens. Le choix de l’anglais s’est imposé, car les élèves ukrainiens l’apprennent dès la 3e année d’études. Dans un deuxième temps, quand les enfants seront prêts, ils pourront rejoindre une classe internationale régulière. En fonction de l’âge des élèves et à mesure de l’avancement des apprentissages, une seconde langue sera ajoutée, l’allemand ou le français. Dans des cas exceptionnels, les élèves dont le niveau l’autorise pourront rejoindre directement une classe internationale régulière. À cette fin, des places supplémentaires ont été créées dans les classes existantes des écoles internationales. De nouvelles classes seront ouvertes dans les six écoles internationales ainsi que dans d’autres bâtiments scolaires de la région (lycées et écoles fondamentales). Les classes des antennes seront également gérées par les écoles internationales. Écoles internationales publiques organisatrices



Antennes ouvertes dans une première étape



Centre 1 - Lycée Michel-Lucius



École Adam Roberti



Centre 2 - École internationale Mersch Anne Beffort



Lycée classique Diekirch



École Redange/Attert



École Diekirch



Sud 1 - École internationale Differdange & Esch-sur-Alzette



Lycée de garçons Esch-sur-Alzette



École Schifflange



Sud 2 - École internationale de Mondorf-les-Bains



École Kayl



Est - Lënster Lycée International School



Lycée classique d’Echternach



École Sandweiler



École Schuttrange



École Niederanven



Nord - Lycée Edward Steichen Clervaux



Lycée du Nord Wiltz



Site Weicherdange



École Weiswampach



École Harlange



Écoles communales Selon les besoins et la demande, les enfants ukrainiens pourront également être scolarisés dans lesécoles communales. Ils suivront des cours d’accueil en allemand ou en français. Pour les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans, cycle 1 de l’école fondamentale luxembourgeoise), il sera proposé aux parents une inscription dans une école fondamentale de leur commune de résidence. Services d’éducation et d’accueil (SEA) L’accueil extra-scolaire des jeunes enfants et des enfants du cycle 1 sera assuré par les structures d’accueil à proximité du lieu de résidence de l’enfant. L’accueil extra-scolaire des enfants du primaire sera assuré - dans la mesure du possible − par les structures d’accueil dans ou à proximité des écoles concernées qui accueilleront les enfants ukrainiens. Recrutement additionnel de personnel enseignant Le recrutement de personnel enseignant anglophone supplémentaire pour les écoles internationales est en cours. Afin de renforcer l’encadrement des enfants réfugiés, des personnes d’origine ukrainienne ou ukrainophones de différents backgrounds sont en cours de recrutement. Elles pourront intervenir en classe sous la direction de l’enseignant pour y assister les enfants en assurant p.ex. des traductions ou en fournissant des explications en ukrainien. Un appel est fait aux personnes ayant une expérience dans le domaine éducatif. Elles peuvent envoyer leur candidature et un bref CV à ukraine.secam@men.lu.