Net nëmme wéinst dem Ukrain-Krich gouf e Samschdeg an der Stad manifestéiert. Och wéinst dem Krich a Syrien.

De Krich a Syrien dauert elo schonn 11 Joer. Offiziellen Zuelen no sinn eng hallef Millioune Mënsche gestuerwen. Bal 13 Millioune sinn op der Flucht. D'Aktiviste vun der syrescher Revolutioun Lëtzebuerg haten op d'Manifestatioun invitéiert, déi ënnert dem Motto stoung: Nee zum Krich a Syrien an am Rescht vun der Welt.