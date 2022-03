Dat Ganzt ass geduecht, fir Lëtzebuerg an der Golf-Regioun weider méi bekannt ze maachen, heescht et am offizielle Communiqué.

Um Méindeg steet eng Visitt vum Lëtzebuerger Pavillon op der Welt-Expo zu Dubai um Programm, wou een den Emir vun Dubai, de Scheikh Al Maktoum wäert empfänken. Dono geet et op Abu-Dhabi an de Louvre.

Och en Dënschdeg an e Mëttwoch sti weider Visitten op der Welt-Expo un, wéi och Besich an anere Pavillonen. En Dënschdeg den Owend gëtt am Lëtzebuerger Pavillon dann och den 10. Gebuertsdag vun der Plattform emergency.lu gefeiert.

S.A.R. le Grand-Duc et le ministre Jean Asselborn en visite aux Émirats arabes unis (21-23.03.2022)

S.A.R. le Grand-Duc et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, se rendront en visite de travail aux Émirats arabes unis (EAU) du 21 au 23 mars 2022.

La visite, qui fera station à Dubaï, Abou Dhabi et Sharjah, a pour objet de mieux faire connaître le Luxembourg dans la région. Elle permettra des échanges sur les relations bilatérales dans les domaines de la politique, de l'économie et de la coopération.

Lundi 21 mars 2022

S.A.R. le Grand-Duc et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, se rendront à l'Exposition universelle à Dubaï.

Ils seront accueillis au pavillon luxembourgeois par Maggy Nagel, commissaire général du Luxembourg auprès de l'Expo 2020 Dubaï, ainsi que par le directeur du pavillon, Daniel Sahr. Une visite guidée du pavillon luxembourgeois aura lieu dans la foulée. Placé sous la devise du «Resourceful Luxembourg», le pavillon offre de découvrir le Luxembourg avec tous les sens. Une grande exposition composée d'une scénographie déambulatoire présente le Grand-Duché sous les 5 aspects de diversité, connectivité, durabilité, esprit d'entreprise et beauté. L'exposition donne des informations générales sur le pays, mais également sur les différents secteurs de la coopération et de l'action humanitaire, avec un volet consacré au projet emergency.lu.

Le chef d'État et le ministre Jean Asselborn auront ensuite l'occasion d'accueillir le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU et émir de Dubaï, pour un échange et une visite guidée du pavillon luxembourgeois.

L'après-midi de la première journée de la visite se déroulera dans la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, où figureront à côté de rencontres politiques également des visites culturelles sur le programme.

S.A.R. le Grand-Duc et le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, auront l'occasion, au cours d'un déjeuner, d'avoir un échange avec la commissaire générale adjointe des Nations unies à l'Expo 2020 et coordinatrice résidente des Nations unies pour les EAU, Dena Assaf, ainsi qu'avec l'ambassadeur européen aux EAU et commissaire général de l'Union européenne, Andrea Matteo Fontana.

Le déjeuner sera suivi d'une visite au Louvre Abou Dhabi installé sur l'île de Saadiyat, où S.A.R. le Grand-Duc et le ministre Jean Asselborn seront accueillis par son directeur, Manuel Rabaté. La pièce maîtresse de l'architecture, l'immense dôme de 180 mètres de diamètre, est inspirée par la coupole, une forme caractéristique de l'architecture arabe. À travers son approche innovante, le Louvre Abou Dhabi encourage le dialogue interculturel en s'appuyant sur des récits qui transcendent les civilisations, les géographies et les époques. La délégation luxembourgeoise aura l'occasion de découvrir la vaste collection du musée.

La journée se clôturera par la visite guidée de S.A.R. le Grand-Duc et du ministre Jean Asselborn dans la mosquée Sheikh Zayed. Avec sa superficie totale de 22.412 m2 et sa capacité à accueillir jusqu'à 40.000 visiteurs, la mosquée Sheikh Zayed est la plus grande mosquée des Émirats arabes unis et la neuvième au rang mondial. Le guide présentera les splendeurs architecturales islamique, l'histoire de l'édifice ainsi que le rôle de la mosquée dans la promotion de la communication interculturelle et le renforcement de valeurs partagées globales, telles que la coexistence, la tolérance et l'ouverture aux autres cultures.

Mardi 22 mars 2022



S.A.R. le Grand-Duc se rendra le deuxième jour de la visite au Musée du futur de Dubaï, dont l'ouverture pour le public a eu lieu il y a exactement un mois. Après l'accueil par le directeur exécutif du Musée, Lāth Carlson, S.A.R. le Grand-Duc découvrira les expositions sur les évolutions technologiques futures et se familiarisera avec la technologie grâce à des présentations interactives. En effet, le musée cherche à développer des solutions aux défis se posant tant aux collectivités qu'aux individus, en offrant un centre d'innovation et d'apprentissage qui réunit sous un même toit des chercheurs et des concepteurs locaux et internationaux.

En fin de matinée, S.A.R. le Grand-Duc se rendra à l'Exposition universelle à Dubaï pour un déjeuner au «Schengen Lounge» sous la participation de plusieurs partenaires (Chambre de commerce, POST Luxembourg, SES), sponsors (Cargolux, RAK, Guardian Glass, et MCM Luxembourg), membres du GIE Luxembourg@Expo2020 Dubaï ainsi que des architectes et scénographes.

Par la suite, S.A.R. le Grand-Duc visitera d'autres pavillons nationaux sur le site de l'Expo, et notamment ceux des Émirats arabes unis, du Singapour, de l'Ukraine et du Japon. Ce dernier sera par ailleurs l'hôte de la prochaine exposition universelle en 2025 organisée à Osaka, à laquelle le Luxembourg a déjà officiellement confirmé sa participation.

La journée du 22 mars se clôturera par une réception au pavillon luxembourgeois à l'occasion du 10e anniversaire d'emergency.lu en présence de S.A.R. le Grand-Duc et des représentants de la Direction de la coopération et de l'action humanitaire.

Rappelons que emergency.lu est une plateforme mobile de télécommunication par satellite à déploiement rapide et issu d'un partenariat public-privé entre le gouvernement luxembourgeois et trois entreprises privées, à savoir SES, HITEC Luxembourg et Luxembourg Air Ambulance SA. Dans le cadre de l'action humanitaire, le Luxembourg fournit les services emergency.lu en tant que bien public global gratuit à la communauté humanitaire, les mêmes services étant offerts à la population et aux gouvernements des pays affectés.

Mercredi 23 mars 2022



Le 23 mars, S.A.R. le Grand-Duc se rendra à Sharjah, l'émirat des arts. Après une rencontre avec l'émir, cheikh Sultan bin Mohammed al-Qasimi, il visitera le Musée de la civilisation islamique qui retrace l'évolution de l'islam à travers 5.000 pièces, dont la plupart proviennent de la collection privée du cheikh al-Qasimi.

L'Expo 2020 Dubaï figurera au centre du programme de cette troisième journée avec son thème: «Connecting minds, creating the future» et ses trois sous-thèmes: mobilité, durabilité et opportunité, ce dernier thème étant d'ailleurs celui retenu par le Luxembourg.

S.A.R. le Grand-Duc visitera les pavillons du Portugal, de la France et de la Belgique.

Il se rendra ensuite au pavillon thématique Mobilité, appelé Alif, en présence du directeur Erik van der Schaft. Le pavillon montre comment la mobilité pourra continuer à transformer notre façon de vivre et de nouer des liens avec les gens, à comprendre les différentes cultures et à échanger des connaissances et des idées.