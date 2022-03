Ee vun den Haaptdiskussiounspunkten dierft den Index sinn.

D’Regierung gesäit sech also mat den 3 grousse Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP, grad wéi mat der Patronatsunioun UEL, fir zesummen ze kucken, wéi een der Präisdeierecht am Land kann entgéintwierken.

Dobäi wäert een vun den Haaptdiskussiounspunkte sécherlech den Index sinn. Dat huet sech schonns an enger Partie rezente Communiquéë gewisen.

D’Gewerkschaften hu schonns wëssen gedoen, dass all Manipulatioun vum Wuerekuerf en No-Go wäert sinn. Verschidde Beruffschamberen an och d’Patronat wëllen op d’mannst verhënneren, dass méi wéi eng Index-Tranche pro Joer muss ausbezuelt ginn.

D’Regierung huet sech bis ewell an där Diskussioun jo ganz bedeckt gehalen, an huet ëmmer nees op d’Dräier-Reunioun vun de Mëtteg verwisen, déi ee wéilt ofwaarden.

Et sollen awer Decisioune getraff ginn, déi an der Suitte vum Energiedësch, d’Stéit an d’Betriber sollen entlaaschten.