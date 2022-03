An engem Bréif un de Mobilitéitsminister an d'Ëmweltministesch gi si dozou opgeruff, d'Politik a puncto Bam-Alleeën ze iwwerdenken.

Nom déidleche Verkéiersaccident e Sonndeg den Owend melle sech d'Associatiounen "Sécurité routière" an d'"Association des victimes de la route" ze Wuert. Et wier déi x. Kéier, datt een de Ministere François Bausch a Carole Dieschbourg géing schreiwen, fir op d'Gefor vu Bam-Alleeën hinzeweisen. Ënner anerem kéint een net verstoen, datt nei Beem nees direkt nieft der Strooss ugeplanzt ginn, sou d'Sécurité Routière an d'AVR. Doduerch wier och d'Generatioun vun den zukünftegen Affer séchergestallt.