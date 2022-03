RTL-Informatiounen no gouf et um Dënschdeg den Owend gréisser Problemer am Tunnel Gousselerbierg a Richtung Norden.

En eeleren Automobilist ass bei Miersch de falsche Wee op d'Autobunn gefuer an huet dobäi dräi Ween liicht ze pake kritt. Den Tunnel a Richtung Norden huet misste gespaart ginn, fir d'Ween aus dem Wee ze raumen. Blesséiert gouf bei dësem Tëschefall éischten Informatiounen no awer keen.