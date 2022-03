De Verbuet vum Glyphosat an d'Corona-Pandemie sinn zwee Facteuren, déi d'Landwirtschaft hei am Land zejoert markéiert hunn.

Dat geet aus dem Rapport vum Landwirtschaftsministère 2021 ervir. Mam Krich an der Ukrain steet de Secteur virun enger weiderer Erausfuerderung.

Wat d'Schwéngsproduktioun hei am Land betrëfft ass d'Situatioun vun zejoert mat där vun 2020 ze vergläichen. Et gouf plus ou moins d'nämmlecht vill produzéiert, mee de Präis ass erof gaangen, an zwar ëm 13,5 Prozent par Rapport zum Joer virdrun.

Situatioun Landwirtschaft / Rep. Claudia Kollwelter

Bei der Produktioun vu Kären dogéint gouf et eng liicht Hausse, souwuel an der Produktioun wéi och beim Präis. Deen ass ëm 24 Prozent geklommen.

De Landwirtschaftsminister Claude Haagen huet an de leschten Deeg d'Representante vu béide Secteure gesinn - also der Schwéngs- an der Käreproduktioun - fir iwwert déi aktuell Kris an der Landwirtschaft ze schwätzen. Ënnert anerem d'Hausse vun den Energiepräisser an déi enorm Präisser an deelweis Retarde vun de Liwwerunge vun Dünger hunn en enormen Impakt op d'Landwirtschaft.

Wéi kann dem Secteur ënnert d'Äerm gegraff ginn? Dat war Sujet Ufank der Woch am Conseil zu Bréissel, wou ënnert anerem Finanzhëllefe fir d'Produzenten decidéiert goufen.

D'Schwéngsproduzenten hei am Land hate schonn immens ënnert der Pandemie an der Schwéngspescht gelidden a kruten zejoert dofir och spezifesch Aiden proposéiert. No der Reunioun mam Secteur huet de Landwirtschaftsminister en drëtte sougenannten "Plan de soutien" decidéiert, a Form vun Aide au capital non remboursable, déi awer u verschidde Konditioune gebonne sinn.

En Donneschdeg wäert de Landwirtschaftsminister Claude Haagen iwwerdeems an der zoustänneger Chamberkommissioun de Bilan vum EU-Conseil, mä och vun dem sougenannte Schwéngsdësch a Kärendësch maachen.