D'Eenegung, déi Lëtzebuerg an Däitschland den 3. Abrëll 2020 getraff hunn, wäert Mëtt vun dësem Joer auslafen.

Domadder ass dann den onkomplizéierten Homeoffice fir Frontalieren, deen extra wéinst der Pandemie agefouert gouf, eriwwer. E gouf nach vum leschte Mäerz bis de leschte Juni verlängert, dat awer mam Zousaz, datt en dono gekënnegt gëtt.

Dës Reegelung war jo an der Pandemie agefouert ginn, datt Salariéeën am Homeoffice konnte schaffen, ouni sech musse Gedanken iwwer steierlech Nodeeler ze maachen.

Vum 1. Juli u leeft dann nees déi sougenannte Bagatellreegelung, déi aner anerem seet, datt e Frontalier 19 Deeg am Homeoffice ka maachen, ouni déi steierlech mussen am Wunnland unzeginn. Fir 2022 kënnt hei awer nach dobäi, datt och Deeg, déi tëscht dem 1. Januar an dem 30. Juni 2022 am Homeoffice gemaach goufen, an dat net wéinst der Pandemie hätt misste sinn, an d'Rechnung mat erageholl ginn. Sollt also e Frontalier aus Däitschland an den éischte sechs Méint vum Joer 2022 19 Deeg Homeoffice gemaach hunn, déi net pandemie-bedéngt waren, esou huet dëse fir déi zweet Hallschent vum Joer keng Deeg méi zegutt, déi net mussen an Däitschland versteiert ginn.

Um selwechten Datum, also den 30. Juni 2022, leeft och den Accord iwwert d'Affiliatioun vun der Sécurité sociale of. Vun deem Ament u gëtt e Frontalier aus Däitschland, wann hie méi wéi 25 Prozent vun senger Aarbechtszäit, op ee Joer gekuckt, am Ausland (also net zu Lëtzebuerg) geschafft huet, net méi an d'Lëtzebuerger Sécurité sociale gezielt, mä gëtt an déi Däitsch iwwerschriwwen.

De Communiqué