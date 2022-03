Präisexplosioun vun Energiekäschten, Liwwerenkpäss duerch Ukrain-Krich, Index an Handwierkermangel: e Plätterchersbetrib erkläert, wéi schwiereg d'Lag ass.

Un Aarbecht feelt et am Familljebetrib Maroldt net. Commandë ginn et der genuch. Vill méi bereeden déi héich Gaspräisser Kappzerbrieches. D'Plättercher misste gebak ginn, deemno wier d'Produktioun staark vum Gas ofhängeg, erkläert de Raphaël Maroldt, Bouf vum Patron.

Zwou Präishaussë goufen et déi lescht 6 Méint op de Plättercher. Enn dës Mounts steet déi 3. un. Déi wier bedéngt duerch den Enkpass vum Kaolin, engem Deel vun der Matière première, deen aus der Ukrain kënnt. Well den Hafe blockéiert wier, wier Panik an Italien bei den Hiersteller, seet de Patron Christian Maroldt.

D'Plättercher sinn am leschten hallwe Joer tëscht 25-30% méi deier ginn. Dowéinst, awer och, well een net sécher ass, ob een am Hierscht nach d'Plättercher kritt an da riskéiert net méi schaffen ze kënnen, huet de Betrib sech e grousse Stock zougeluecht. Dat geet un de Fond de Roulement. De Patron seet, hien hätt schonn e puer Appartementer verkaf, fir genuch Liquiditéiten ze hunn. Och d'Banke géife sengem Betrib de Réck gutt stäipen.

Betriber, déi manner gutt do stinn, riskéieren an dëser Situatioun an d'Labyrinthen ze geroden. Virop, well elo am Abrëll nach eng weider Indextranche kéint falen. 2,5% op der Masse salariale, bei der Firma Maroldt, maachen dat eng 150.000 Euro zousätzlech Käschten d'Joer aus. Knapp 4 Aarbechtsplaze weider, obwuel net eng Persoun méi schafft.

Dobäi kommen 100.000 Euro méi Spritkäschten. Och d'Personal ass heivunner belaascht. Besonnesch déi vill Grenzgänger, vun deenen ee wéinst dem Handwierkermangel zu Lëtzebuerg staark ofhängeg ass.

Déi maachen oft 100 Kilometer hin an 100 Kilometer zeréck. Duerch déi méi héich Spritkäschten hunn déi elo eng Hausse vun 200-300 Euro de Mount an dat maachen ongeféier awer bal 10% vun hirem Salaire aus, erkläert de Christian Maroldt.

Eng Indextranche vun 2,5% géif do just minimal hëllefen. De Patron ass amgaangen ze kucken, wéi hie senge Leit kann entgéintkommen. Bedauert awer och, datt de Staat elo nees d'TVA méi séier vun de Betriber encaisséiere wëll. Et géifen nees Zënse gefrot ginn. De Staat géif d'Schrauwen unzéien, dat wier awer elo net de richtege Moment. Am Géigendeel: d'Betriber bräichten Hëllefen. Soss wäert et villen Handwierksbetriber schlecht goen, betount de Christian Maroldt.