En Donneschdeg de Moie fréi ass vum Hunnebuer a Richtung Recken bei Miersch an Automobilist mat sengem Auto vun der Strooss ofkomm an an e Bam gerannt.

Den Auto gouf doropshin op déi aner Säit vun der Strooss geschleidert. Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun beim Accident blesséiert. D'Streck war bis géint 8 Auer op enger Spuer blockéiert, mëttlerweil steet den Auto awer hannert enger Kéier op der Säit. Et heescht ëmmer nach oppassen do. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Zeienopruff vun der Police E Mëttwoch kuerz viru 17 Auer gouf am Rond-point um Wandhaff e Cyclist vun enger wäisser Camionnette ugestouss, wouropshin de Chauffer vun der Camionnette sech awer duerch d'Bascht gemaach huet, ouni nom Cyclist ze kucken. De Cyclist ass gefall a gouf liicht blesséiert. D'Police sicht an deem Zesummenhang no eventuellen Aenzeien, grad ewéi nom Chauffer vun der Camionnette. All d'Informatioune si fir d'Police vu Capellen: Tel.: +352 244 30 1000

E-Mail: police.capellensteinfort@police.etat.lu