Wéinst de rezente Sprengunge vu Bancomaten huet d'Post hiren zu Waasserbëlleg schonn eppes iwwer eng Woch éischter zougemaach, wéi geduecht.

Wéi d'Post op eis Nofro hin confirméiert, ass déi definitiv Fermeture vum 1. Abrëll no fir gezu ginn an esou gouf de Bancomat den 23. Mäerz ausgeschalt ginn. Donieft sinn och d'Post-Bancomaten an der Bieleserstrooss zu Esch an zu Bieles éischter aus dem Reseau geholl ginn.