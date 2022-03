Wie baut oder renovéiert an dono ënner anerem klimafrëndlech Alternative fir d'Energiegewënnung notzt, dee ka Primme vum Staat ufroen.

De Gesetzestext deen dëst och an Zukunft erméiglecht, gouf an der parlamentarescher Kommissioun presentéiert. De Projet, deen op groussen Zousproch trëfft, huet awer och e puer Neierungen ze bidden. D'Ambitiounen am Plan national d'énergie et de climat sinn grouss. Op 3 Prozent Aalbau-Sanéierung am Joer wëllt een kommen, dovunner wier een awer nach wäit ewech, seet déi gréng Deputéiert Semray Ahmedova, déi Rapportrice vum Projet de loi fir déi iwwerschaffte Prime House ass. Dofir gëtt d'Offer vun de Subventiounen an deem Domaine erweidert, an se gëtt eropgesat. Zum Beispoll gëtt och weiderhinn all Isolatiounsmaterial subventionéiert, mee et kritt ee méi Subventiounen, wann een op ekologescht Material ëmsteigt.



Déi jonk Politikerin kennt de Service vu MyEnergy, haut Klima-Agence deen d'Berodung mécht gutt. Si selwer huet do geschafft. Déi administrativ Vereinfachung zu där et elo kënnt, wier néideg gewiescht, fënnt och sie. Bis elo wier eng Energieberodung ëmmer just fir déi ganz Wunneng méiglech gewiescht, lo gëtt dëst awer anescht. Et wäert ee kënne bei den Energieberoder goen an zum Beispill soen, datt ee just seng Fënsteren oder den Dach wëll energetesch sanéiere loossen. "Dat motivéiert da méi Leit. Méi wéi wann een ëmmer erëm muss déi ganz Panneauplie vun alle Mesure rechne loossen, wat och méi kascht", seet d'Semiray Ahmedova. An Zukunft kann een dann och direkt iwwert en zertifiéierten Handwierker fuere fir d'Berodung.

Den CSV-Deputéierte Paul Galles, deen sech an der Partei ëm Energie- a Klimafroe këmmert, bleiwen awer trotzdeem nach Zweiwel well een ëmmer nach debordéiert wier vun de villen Ufroen. En cours de route géingen esou vill Leit de Courage verléieren, well et ze laang géing daueren oder ze vill Demarche ze maache wieren. Hien fäert och, datt déi administrative Simplificatiounen nach net bis zum Enn geduecht wieren.



Eng 9.000 Leit hunn sech zejoert bei der Klima-Agence renseignéiert. Viru 4 Joer waren et t'er hallef esou vill. Ma och an der Klima-Agence heescht et, datt sécherlech ëmmer Potential fir eng Simplificatioun an eng Digitalisatioun vun de Prozeduren méiglech wier. Vun 2017 bis haut huet de Staat sech dës Subsiden 73,2 Milliounen Euro kaschte gelooss.