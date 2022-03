Dat huet de Minister fir déi bannenzegt Sécherheet en Donneschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun annoncéiert.

En neit Kommissariat no beim Park Gerlach wier och ugeduecht. Do war et jo an der Lescht ëmmer mol nees zu Tëschefäll komm, wouropshin eng Diskussioun iwwert d’Sécherheet zu Déifferdeng opkomm war.