An der Nuecht op e Freideg hat et an der rue de la Forge zu Eech gebrannt, grad ewéi och an der Näerzenger Strooss zu Schëffleng.

Zu Eech waren d'Pompjeeën aus der Stad a vun Hesper, grad ewéi d'Stater Ambulanz am Asaz. Et blouf beim Materialschued. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d'auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l'autorisation préalable du propriétaire du site en question. Géint 3.45 Auer gouf et dann och an der Näerzenger Strooss zu Schëffleng en Hausbrand. Och hei gouf kee Mënsch blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Schëffleng, Esch, Keel-Téiteng an Diddeleng, grad ewéi d'Escher Ambulanz. D'Streck ass aktuell nach wéinst de Läschaarbechte gespaart. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL