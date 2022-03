Dem leschten Decompte vum Justizministère an dem Statec no hunn an den éischten zwee Méint vum Joer 196 Entreprisen zu Lëtzebuerg Faillite deklaréiert.

Et goufen der 170 liquidéiert. Domadder bleiwen Faillitte stabel hei am Land. Eng Drëttel huet Holdingen a Placementsfonge betraff a quasi eng Entreprise op 5, déi de Schlëssel ënnert den Teppech geluecht huet, kënnt aus dem Commerce