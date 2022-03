Et ass den 3 Gewerkschaften OGBL, LCGB an CGFP wichteg, ze betounen, datt bei der Tripartite nach keen definitiven Accord fonnt gi wier.

E Mëttwoch no der Reunioun gouf zwar op enger Pressekonferenz en Accord de principe iwwer eng Rei Moossname presentéiert, mee d'Meenungen doriwwer ginn nach auserneen. All Dag si Reunioune mat deenen diverse Ministeren, fir oppe Froen ze klären. RTL huet de Bols bei de Presidente vun den 3 Gewerkschafte gefillt.

Verhandlungen Gewerkschaften / Rep. Diana Hoffmann

Bei der Staatsbeamtegewerkschaft CGFP bleift ee kritesch. Ier ee kéint en Accord zum Mesurëpak ginn, wier et wichteg ze wëssen, wéi dee Kompensatiounsmechanismus soll funktionéieren, fir d’Kafkraaft vun de Leit ze stäerken. Besonnesch wann déi zweet Indextranche, déi dëst Joer kéint fälleg ginn, soll no hanne verréckelt ginn. Dëst wier wärend der Tripartite net erkläert ginn, ënnersträicht de President vun der CGFP, de Romain Wolff. De Comité vun der Gewerkschaft trëfft sech en Dënschden, fir doriwwer ofzestëmmen, ob ee ka mat der Propos vun der Regierung liewen.

D'Presidentin vum OGBL, d'Nora Back seet, datt d'Behaaptung, datt just nach e Feischlëff vum Mesurëpak misst gemaach ginn, falsch wier. Et wieren nach ganz wesentlech Froen onbeäntwert, an net just technesch Detailer. "Hei geet et reell ëm Kafkraaft, a wat vun der Regierung ugebuede gëtt", sou d'Nora Back. Enttäuscht ass den OGBL och doriwwer, datt eng Rei Mesuren, déi d'Gewerkschaft proposéiert huet, net an d'Ae gefaast goufen. Zum Beispill d'Upassung vum Steierbarrème un d'Inflatioun. Och dëse Punkt wier an der Tripartite net weider diskutéiert ginn. E wier awer wichteg fir d’Kafkraaft vun de Leit ze stäerken. Zu dësem Ament wier et schwéier ze soen, wat nach vun de Konditiounen, déi um Dësch leien ze verhandelen ass. Eréischt wann dat gekläert ass, kann an den entspriechende Gremien eng definitiv Decisioun en Dënschdeg geholl ginn.



De President vum LCGB de Partick Dury wollt dann nach näischt an de Mikro soen, huet sech awer zouversiichtlech gewisen, datt en Accord ka fonnt ginn. Den Zentralcomité kéim e Méinden zesummen, an dono kéint hien eng definitiv Ausso maachen. An enger schlechter Situatioun wier een dobäi, beschtméiglech ze verhandelen.