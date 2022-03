Am Sënn vun der Gläichberechtegung wielt d’Partei haut eng Co-Presidentin an eng Co-Generalsekretärin.

Dobäi dierfe sech d'Elisabeth Margue an Stéphanie Weydert als eenzeg Kandidatinne sécher sinn op de Poste vun der Co-Parteipresidentin, respektiv Co-Generalsekretärin gewielt ze ginn.

A senger Begréissungsried huet de Parteipresident Claude Wiseler dat lescht Joer Revue passéiere gelooss a betount, et hätt ee Verschiddenes besser maache kënnen. An deem Kontext war och d’Frëndeskrees-Affär Thema, déi hätt hier Spueren an der Partei hannerlooss.

De Generalsekretär Christophe Hansen huet d’Grouss Linne vum Parteiprogramm ugeschwat: D’CSV fuerdert weiderhin eng Impfflicht. Am Beräich Energieversuergung fuerdert d’Partei d’Onofhängegkeet vum russesche Gas an d’Klimaneutralitéit envisagéiert ee fir 2050. Den 11. Juni ass fir d’CSV den offizielle Startschoss an dat sougenannte Superwaljoer 2023.

DAGESUERDNUNG

8.30 Auer : Aschreiwen an Umeldung vun de Kongressdelegéierten

9.00 Auer : Begréissung duerch Jean-Paul Schaaf, Député-Maire vun der Stad Ettelbréck

ADMINISTRATIVEN DEEL

Opmaache vum Kongress duerch de Generalsekretär Christophe Hansen an de Parteipresident Claude Wiseler

Adoptioun vun der Kongressuerdnung a Bezeechnung vum Kongresspräsidium a vun der Wahlkommissioun

Aktivitéitsrapport vum Generalsekretär Christophe Hansen

Keeserapport vum Generaltresorier Thierry Schuman & Presentatioun vun der neier Memberscotisatioun

Interventioun vun de Keeserevisoren

Diskussioun an Adoptioun vun de Rapporten

Ofstëmmung vun engem neie Keeserevisor

Festleeë vun de Membercotisatiounen, Diskussioun an Ofstëmmung

WAHLEN

Virstellungen vun de Kandidatinnen fir Parteipresidentin a Generalsekretärin

Wahl a getrennte Wahlgäng :

vun der Parteipresidentin

vun der Generalsekretärin

POLITESCHEN DEEL