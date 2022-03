De Kongress steet ënnert dem Motto "Schützen wat eis wichteg ass". Eng 100 Leit hunn de Wee op Jonglënster an de Centre polyvalent fonnt.

Et wier wichteg an engem Ament vu multipel Krisen, an deem mir grad sinn, vun der Kris an der Ukrain, der Klimakris, der Pandemie, der Logementskris an sou weider, solidaresch ze bleiwen. Dat soten déi Gréng Parteipresidenten Djuna Bernard a Meric Sehovic direkt am Ufank.

Déi jonk Gréng fuerderen dann, datt sech fir en déifgräifenden Debat iwwert eng Steierreform agesat gëtt, sou datt d’Schéier tëscht aarm a räich am Land net nach weider ausernee geet.

D’Europadeputéiert Tilly Metz huet dann an hirer Ried dovunner geschwat, datt zanter dem Krich an Europa d’EU zwar méi gëeent wéi jee wier, mä och d’Erausfuerderunge wiere seele méi grouss gewiescht. Feeler géingen erbaarmungslos opgedeckt ginn. Den Ausbau vun den erneierbaren Energië wier ze laang an zögerlech ugaange ginn. Elo hätt ee keng Zäit méi ze verléieren.

Och d’Fraktiounspresidentin Josée Lorsché knäppt un de Sujet vun der Energieversuergung un. Et weist ee sech zefridden iwwert de Mesurëpak, dee bei der Tripartite presentéiert gouf. D’Politik géing mat de Präisser, déi den Ament besonnesch bei der Energie an awer och ëmmer méi bei de Liewensmëttel explodéieren, virun 2 Erausfuerderunge stoen. Déi sozial schwaach Famillje kuerzfristeg ze ënnerstëtzen, ma parallel och d’Ofhängegkeet vu fossillen Energien ze reduzéieren.

"Mir brauchen eng national Solidaritéit fir aus der schlëmmster Kris zanter dem 2. Weltkrich ze kommen", seet den Vizepremierminister François Bausch aleedend, fir dorobber hinzeweisen, datt et grad net dorëmmer geet elo klengkaréiert Oppositiounspolitik ze maachen. Dofir hofft hien, datt en Donneschdeg an der Chamber den Accord de Principe iwwert de Mesurëpak, deen an der Tripartite ausgeschafft ginn ass, ugeholl gëtt. Och d’Sozialpartner rifft hien dozou op, sech hirer nationaler Responsabilitéit bewosst ze sinn, an iwwer hire Schied ze sprangen. Fir den François Bausch gouf et eng standing ovation no senger Ried.

Ordre du jour

Accueil des membres à partir de 08.30

9:00 - DÉBUT DU CONGRÈS



• Mot de bienvenue par la section locale : déi gréng Jonglënster

9:15 - VOLET DE LA TRÉSORERIE



• Bilan 2021 & Budget 2022 : Serge Faber, trésorier du parti suivi par le rapport de la commission de contrôle

9:35 - BILANS ET DISCOURS POLITIQUES



• déi jonk gréng : Les porte-paroles de déi jonk gréng

• Volet politique pour l’égalité entre ♀ et ♂ : Membres du Conseil à l’égalité entre ♀ et ♂

• Groupe parlementaire / Volet européen : Tilly Metz, députée européenne

• Présidence du parti : Djuna Bernard & Meris Sehovic, président.e.s du parti

• Groupe parlementaire / Volet national : Josée Lorsché, présidente du groupe parlementaire

• Représentant vert au gouvernement : François Bausch, ministre

11:00 - ADAPTATION DES STATUTS



• Présentation de la proposition de texte

11:40 - RÉSOLUTION



• Mise en place de la commission électorale pour les élections de 2023 et 2024

11:55 - MOT DE LA FIN

Fin du Congrès vers 12h00