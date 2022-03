Op der Kräizung tëscht der Escher Strooss an der rue Guillaume sinn e Freideg géint 23 Auer e Bus an en Auto net laanschtenee komm.

Bei dem Accident goufe béid Gefierer nawell zolidd beschiedegt, sou dass se hu mussen ofgeschleeft ginn. Ee Passagéier aus dem Bus gouf liicht un der Hand blesséiert.

De Chauffer vum Auto hat ze vill gedronk an huet nach mussen op der Plaz de Führerschäin ofginn. Eng Enquête soll elo klären, wéi et zum Accident komm ass.

E Samschdeg de Moie géint 3.50 Auer huet dann nach en Automobilist musse säi Führerschäin ofginn, well en an der Stad an der Montée de Clausen ze séier ënnerwee war.